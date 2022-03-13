"Остановите эту бойню, прежде чем она превратит города в кладбище", — Папа Римский призвал немедленно прекратить войну в Украине

Он выразил ужас перед варварством, убийством детей, невинных и безоружных гражданских лиц.
Папа Римский Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.
Об этом сообщает Vatican News.
"Во имя Бога, я прошу вас: остановите эту бойню!", – призвал понтифик.
Он выразил ужас перед варварством, убийством детей, невинных и безоружных гражданских лиц и призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, прежде чем она превратит города в кладбище.
"С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, умоляющих покончить с войной", — призвал Папа Франциск.
Напомним, Ватикан выразил готовность к любому посредничеству, уоторое может помочь миру в Украине. Кардинал Паролин подчеркнул, что Святой Престол готов сделать все возможное в этом смысле.
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