"Остановите эту бойню, прежде чем она превратит города в кладбище", — Папа Римский призвал немедленно прекратить войну в Украине

"Остановите эту бойню, прежде чем она превратит города в кладбище", — Папа Римский призвал немедленно прекратить войну в Украине

Он выразил ужас перед варварством, убийством детей, невинных и безоружных гражданских лиц.

Папа Римский Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Vatican News.

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"Во имя Бога, я прошу вас: остановите эту бойню!", – призвал понтифик.

Он выразил ужас перед варварством, убийством детей, невинных и безоружных гражданских лиц и призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, прежде чем она превратит города в кладбище.

"С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, умоляющих покончить с войной", — призвал Папа Франциск.

Напомним, Ватикан выразил готовность к любому посредничеству, уоторое может помочь миру в Украине. Кардинал Паролин подчеркнул, что Святой Престол готов сделать все возможное в этом смысле.

ТСН.ua