"Остановите убийства мирных украинцев": омбудсмен Денисова призывает мир к решительным действиям для прекращения войны

Также Денисова обратилась в НАТО по установлению бесполетной зоны в небе Украины.
Бомбардировка россиянами среди бела дня убивает жителей украинских городов. Украинская омбудсмен призывает международное сообщество к решительным действиям для сдерживания и прекращения огня РФ.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Целовые обстрелы городов и гражданских объектов являются свидетельством выборочного направления военных действий именно против мирного населения, очередным преступлением армии РФ против человечности и нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", — написала она.
Она просит международное сообщество к решительным действиям по сдерживанию агрессии Российской Федерации и принуждению страны-агрессора к немедленному прекращению военных действий на территории Украины. А также обратилась в НАТО по установлению бесполетной зоны в небе Украины.
Напомним, в Луганской области кафиры прицельно обстреляли магазин в городе Северодонецк. Один человек погиб на месте, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
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