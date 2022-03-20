"Остановите войну сейчас": в официальной группе "Вконтакте" опубликовали обращение к гражданам РФ

Пользователей соцсетей призвали выходить на протесты, пока война не пришла в их дом.
Российскую соцсеть "Вконтакте" сломали и разослали ее пользователям правдивую информацию о войне России против Украины.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
В сообщении говорится, что Россия начала войну против Украины, тогда как у государства-агрессора есть много проблем и его ждет дефолт.
Пользователей соцсетей призвали выходить на протесты, пока война не пришла в их дом.
"Остановите войну сейчас, чтобы она не пришла к вам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уведомления получили 12 млн пользователей "Вконтакте".
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