"Остановите войну сейчас": в официальной группе "Вконтакте" опубликовали обращение к гражданам РФ

"Остановите войну сейчас": в официальной группе "Вконтакте" опубликовали обращение к гражданам РФ

Пользователей соцсетей призвали выходить на протесты, пока война не пришла в их дом.

Российскую соцсеть "Вконтакте" сломали и разослали ее пользователям правдивую информацию о войне России против Украины.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В сообщении говорится, что Россия начала войну против Украины, тогда как у государства-агрессора есть много проблем и его ждет дефолт.

Пользователей соцсетей призвали выходить на протесты, пока война не пришла в их дом.

"Остановите войну сейчас, чтобы она не пришла к вам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомления получили 12 млн пользователей "Вконтакте".

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