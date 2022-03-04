"Остановите ядерного маньяка": Стефанчук призвал закрыть небо над Украиной, чтобы Путин не уничтожил человечество

Стефанчук заявил, что РФ поставила Европу и мир на грань ядерного Армагеддона.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчука заявил, что Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля, и ее обстрел, совершенный оккупантами в ночь на 4 марта, свидетельствует, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы, а возможно, и человечества. В связи с этим глава ВРУ призвал партнеров как можно скорее ввести беспилотную зону над Украиной, чтобы защитить не только Украину, но и Европу и мир в целом.

Об этом он сказал в видеообращении 4 марта.

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"От имени Верховной Рады Украины обращаюсь к парламентам, правительствам, гражданам Европы и миру. Россия поставила Европу и мир на грань ядерного Армагеддона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую АЭС. И это не случайность. Это целенаправленный обстрел с целью вызвать общемирового масштаба. Украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы. Так вот, Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля. Это свидетельствует, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы, а возможно, и человечества. Это преступление наглядно демонстрирует необходимость скорейшего внедрения беспилотной зоны над Украиной, чтобы защитить не только Украину, но и Европу и мир в целом. Остановите ядерного маньяка", — сказал Стефанчук.