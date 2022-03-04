Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Остановите ядерного маньяка": Стефанчук призвал закрыть небо над Украиной, чтобы Путин не уничтожил человечество

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Остановите ядерного маньяка": Стефанчук призвал закрыть небо над Украиной, чтобы Путин не уничтожил человечество

Стефанчук заявил, что РФ поставила Европу и мир на грань ядерного Армагеддона.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчука заявил, что Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля, и ее обстрел, совершенный оккупантами в ночь на 4 марта, свидетельствует, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы, а возможно, и человечества. В связи с этим глава ВРУ призвал партнеров как можно скорее ввести беспилотную зону над Украиной, чтобы защитить не только Украину, но и Европу и мир в целом.

Об этом он сказал в видеообращении 4 марта.

"От имени Верховной Рады Украины обращаюсь к парламентам, правительствам, гражданам Европы и миру. Россия поставила Европу и мир на грань ядерного Армагеддона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую АЭС. И это не случайность. Это целенаправленный обстрел с целью вызвать общемирового масштаба. Украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы. Так вот, Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля. Это свидетельствует, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы, а возможно, и человечества. Это преступление наглядно демонстрирует необходимость скорейшего внедрения беспилотной зоны над Украиной, чтобы защитить не только Украину, но и Европу и мир в целом. Остановите ядерного маньяка", — сказал Стефанчук.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация