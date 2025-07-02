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Остановка военной помощи США: насколько Украине хватит запасов американского оружия
Решение администрации Трампа отчасти приостановить передачу некоторых видов вооружения Киеву стало шокирующей новостью. Этот шаг может иметь критические последствия для обороноспособности Украины, поскольку речь идет о жизненно важных системах.
Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила частичную приостановку поставок оружия Украине. В частности, Пентагон остановил запланированные поставки ракет для ПВО и другого высокоточного оружия. Официальная причина – значительное сокращение американских запасов оружия.
Об этом пишет Bild.
Критические системы под угрозой
Согласно сообщению Белого дома, остановлены поставки ракет PAC3-Patriot, 155-мм артиллерийских снарядов, боеприпасов GMLRS, зенитных ракет Stinger, ракет AIM-7 и Hellfire.
Особенно драматична остановка поставок ракет PAC3: они были единственными, что позволяли надежно перехватывать баллистические ракеты Путина с помощью систем Patriot, поставленных Германией. Также разрушительно отсутствие боеприпасов GMLRS.
Без этих управляемых ракет украинские РСЗО HIMARS вскоре станут почти бесполезными. Остановка поставок ракет AIM-7 "воздух-воздух", предназначенных для истребителей F-16, также сильно ударит по Киеву и лишит Украину ключевого средства для борьбы с российскими "Шахедами".
Прогнозы экспертов
Военный эксперт Карло Масала из Бундесвер-Университета Мюнхена подчеркнул, что «все эти системы критически важны для украинской обороны», поэтому прекращение их поставок создает две большие проблемы.
"Защита гражданского населения и критической инфраструктуры в городах, а также стабилизация фронта против российских атак - все это усложнится", - подчеркнул эксперт.
Он также предупредил, что украинским защитникам хватит запасов американского оружия до конца лета, а затем ситуация станет критической.
"Может возникнуть критический пробел, пока Европа будет пытаться его хоть как-то заполнить", - заметил Масала.
В то же время, эксперт Бундесвера Нико Ланге отметил, что Трамп с самого начала не планировал продолжать военную поддержку Украины и даже не скрывал это, но «европейцы не хотели в это верить».
Неудивительно, что администрация Трампа сейчас перенаправляет заказ Байдена для Украины. Европейцы думали, если они будут очень дружелюбны к Трампу, военная помощь продолжится, но Трамп никогда этого не планировал», — подчеркнул Ланге.
Напомним, военный эксперт Андрей Ткачук считает, что пока рано делать выводы об остановке поставок американского оружия . Эксперт подчеркнул, что без американского оружия будет тяжелее, однако отметил, что есть еще шанс договориться.