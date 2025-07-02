Остановка военной помощи США: насколько Украине хватит запасов американского оружия

Президент США Дональд Трамп остановил поставки ключевого американского оружия Украине / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила частичную приостановку поставок оружия Украине. В частности, Пентагон остановил запланированные поставки ракет для ПВО и другого высокоточного оружия. Официальная причина – значительное сокращение американских запасов оружия.

Об этом пишет Bild.

Критические системы под угрозой

Согласно сообщению Белого дома, остановлены поставки ракет PAC3-Patriot, 155-мм артиллерийских снарядов, боеприпасов GMLRS, зенитных ракет Stinger, ракет AIM-7 и Hellfire.

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Особенно драматична остановка поставок ракет PAC3: они были единственными, что позволяли надежно перехватывать баллистические ракеты Путина с помощью систем Patriot, поставленных Германией. Также разрушительно отсутствие боеприпасов GMLRS.

Без этих управляемых ракет украинские РСЗО HIMARS вскоре станут почти бесполезными. Остановка поставок ракет AIM-7 "воздух-воздух", предназначенных для истребителей F-16, также сильно ударит по Киеву и лишит Украину ключевого средства для борьбы с российскими "Шахедами".

Прогнозы экспертов

Военный эксперт Карло Масала из Бундесвер-Университета Мюнхена подчеркнул, что «все эти системы критически важны для украинской обороны», поэтому прекращение их поставок создает две большие проблемы.

"Защита гражданского населения и критической инфраструктуры в городах, а также стабилизация фронта против российских атак - все это усложнится", - подчеркнул эксперт.

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Он также предупредил, что украинским защитникам хватит запасов американского оружия до конца лета, а затем ситуация станет критической.

"Может возникнуть критический пробел, пока Европа будет пытаться его хоть как-то заполнить", - заметил Масала.

В то же время, эксперт Бундесвера Нико Ланге отметил, что Трамп с самого начала не планировал продолжать военную поддержку Украины и даже не скрывал это, но «европейцы не хотели в это верить».

Неудивительно, что администрация Трампа сейчас перенаправляет заказ Байдена для Украины. Европейцы думали, если они будут очень дружелюбны к Трампу, военная помощь продолжится, но Трамп никогда этого не планировал», — подчеркнул Ланге.

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Напомним, военный эксперт Андрей Ткачук считает, что пока рано делать выводы об остановке поставок американского оружия . Эксперт подчеркнул, что без американского оружия будет тяжелее, однако отметил, что есть еще шанс договориться.