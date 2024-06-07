Остановят ли войну удары по России американским оружием: западные политологи дали неутешительный ответ

Решение администрации президента США Джо Байдена одобрить использование Украиной американского оружия для нападения на цели в России, как мог бы сказать сам глава Белого дома, большое дело, но войну это не остановит.

Такое мнение высказали политологи Сэмюэль Чарапа и Джереми Шапиро в статье The Washington Post.

Политологи отмечают, что, по мнению украинцев, это изменение сорвет наступление Кремля на Харьковщину и, возможно, даже переломит ход войны. В то же время российские официальные лица и пропагандисты утверждают, что это серьезная эскалация, и угрожают нанести ответный удар непосредственно Соединенным Штатам или их союзникам.

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"Оба утверждения, вероятно, окажутся ложными. Но это решение, тем не менее, значимо, хотя и по другой причине: оно знаменует собой еще один поворот спирали "глаз за око", которая постоянно повышает риски более широкой войны, не предлагая путь к прекращение этой войны", – говорится в статье.

Эксперты отмечают, что это не первый случай, когда Соединенные Штаты под давлением Украины и западных союзников переступают порог, который ранее считался слишком эскалационным. В частности, предыдущие решения по пусковым установкам HIMARS, кассетным бомбам, боеприпасам большой дальности и F-16 также были обусловлены очевидными достижениями России на поле боя.

"Удары внутри России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ситуацию. Напор России на Харьков уже завязался вокруг города Волчанск, который расположен менее чем в пяти милях от российской границы. С ударами по линиям поставки в самой России наступление может замедлиться, но россияне, вероятно, адаптируются, как и к предыдущим действиям США. стабильно добивается там успехов. И поэтому война на истощение будет продолжаться", – считают авторы статьи.

По их словам, настоящая проблема с решением Байдена состоит в том, что Вашингтон снова внес серьезные изменения в ответную политику – в ответ на военные шаги России, а не как часть более широкой стратегии прекращения войны.

"Адаптация и приспособление не являются стратегией, а реактивная эскалация при отсутствии стратегии не является правильной политикой. Эскалация участия США в этом конфликте – или любом другом конфликте – должна руководствоваться идеей о том, как положить конец войне. В этом случае для этого нужно было бы продемонстрировать, что украинские удары внутри России с использованием американских систем являются частью интегрированной стратегии прекращения войны на условиях, выгодных для Украины и Соединенных Штатов.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции назвал следующие мишени Путина.

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