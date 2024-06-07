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Остановят ли войну удары по России американским оружием: западные политологи дали неутешительный ответ

Остановят ли войну удары по России американским оружием: западные политологи дали неутешительный ответ

Американское оружие / Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Решение администрации Байдена одобрить использование Украиной американского оружия не прекратит войну, убеждены эксперты из США.

Решение администрации президента США Джо Байдена одобрить использование Украиной американского оружия для нападения на цели в России, как мог бы сказать сам глава Белого дома, большое дело, но войну это не остановит.

Такое мнение высказали политологи Сэмюэль Чарапа и Джереми Шапиро в статье The Washington Post.

Политологи отмечают, что, по мнению украинцев, это изменение сорвет наступление Кремля на Харьковщину и, возможно, даже переломит ход войны. В то же время российские официальные лица и пропагандисты утверждают, что это серьезная эскалация, и угрожают нанести ответный удар непосредственно Соединенным Штатам или их союзникам.

"Оба утверждения, вероятно, окажутся ложными. Но это решение, тем не менее, значимо, хотя и по другой причине: оно знаменует собой еще один поворот спирали "глаз за око", которая постоянно повышает риски более широкой войны, не предлагая путь к прекращение этой войны", – говорится в статье.

Эксперты отмечают, что это не первый случай, когда Соединенные Штаты под давлением Украины и западных союзников переступают порог, который ранее считался слишком эскалационным. В частности, предыдущие решения по пусковым установкам HIMARS, кассетным бомбам, боеприпасам большой дальности и F-16 также были обусловлены очевидными достижениями России на поле боя.

"Удары внутри России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ситуацию. Напор России на Харьков уже завязался вокруг города Волчанск, который расположен менее чем в пяти милях от российской границы. С ударами по линиям поставки в самой России наступление может замедлиться, но россияне, вероятно, адаптируются, как и к предыдущим действиям США. стабильно добивается там успехов. И поэтому война на истощение будет продолжаться", – считают авторы статьи.

По их словам, настоящая проблема с решением Байдена состоит в том, что Вашингтон снова внес серьезные изменения в ответную политику – в ответ на военные шаги России, а не как часть более широкой стратегии прекращения войны.

"Адаптация и приспособление не являются стратегией, а реактивная эскалация при отсутствии стратегии не является правильной политикой. Эскалация участия США в этом конфликте – или любом другом конфликте – должна руководствоваться идеей о том, как положить конец войне. В этом случае для этого нужно было бы продемонстрировать, что украинские удары внутри России с использованием американских систем являются частью интегрированной стратегии прекращения войны на условиях, выгодных для Украины и Соединенных Штатов.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции назвал следующие мишени Путина.

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