Остановят ли ВСУ наступление врага, если быстро получат помощь от США: оценка ISW

Оккупанты могут активизировать нынешние наступательные операции и обстрелы, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия в Украину военной помощи.

Украинские войска смогут приостановить наступление российских оккупантов при быстром поступлении помощи от США.

Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).

Там напомнили заявление от 21 апреля главы комитета по разведке Сената США Марка Уорнера, который сообщил, что американская военная помощь для Украины, включая ракеты ATACMS, может быть доставлена до конца следующей недели. Это в случае, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быстрая доставка американской военной помощи может позволить Силам обороны стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

В то же время аналитики ISW оценивают, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи в сфере безопасности от США, которая позволит стабилизировать фронт. Но ВСУ, вероятно, смогут приостановить нынешнее наступление российских войск при быстром поступлении новой американской помощи.

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В Институте также оценивают, что оккупанты могут активизировать нынешние наступательные операции, удары ракетами и дронами в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия военной помощи ВСУ с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.

Напомним, в статье Bloomberg оценивается, что помощь от США более чем на 60 млрд дол. даст ВСУ необходимую передышку, возможность замедлить продвижение врага, но помощи недостаточно, чтобы кардинально изменить ход войны.

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