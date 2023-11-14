Остановятся ли бои зимой: аналитики ISW оценили, чего ожидать на фронте

Ухудшение погоды оказывает значительное влияние на ведение операций на фронте, однако наступление зимних холодов и осадки не остановят боевые действия в Украине, а только внесут коррективы в характер их ведения.

Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете сообщается, что украинские официальные лица заявляли о планах ВСУ провести зимнюю кампанию по уничтожению логистических маршрутов российских оккупантов.

Как погода влияет на ситуацию на фронте

Как рассказывал представитель Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимира Фитьо, дождь и грязь на востоке страны усложняют скорость наземных маневров. В то же время пресс-секретарь 14-й механизированной бригады Надежда Замрига заявляла, что туман и дождь усложняют и российскую, и украинскую воздушные разведки, а это приводит к уменьшению количества атак. Кроме того, в связи с опаданием листвы стало сложнее прятать военную технику и личный состав.

Ухудшение погоды также вынудило авиацию врага снизить активность на юге Украины. По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в связи со сложными погодными условиями российские оккупанты пытаются с каждым вылетом запускать как можно больше управляемых авиабомб.

Война зимой: что будет происходить на фронте

По оценкам аналитиков Института изучения войны, осенняя погода снизит темп российских и украинских операций на поле боя, но не остановит их полностью. Эксперты прогнозируют, что в течение зимних месяцев боевые действия будут продолжаться с обеих сторон.

Эксперты также обратили внимание на заявление вице-премьера Ирины Верещук, которая сказала, что Украина готовит возможности ПВО и нуждается в дополнительных системах и ракетах большой дальности, таких как ATACMS, для ударов по российским тылам. В то же время Фитьо объяснял, что главная задача Сил обороны Украины состоит в нарушении наземных линий связи врага. Он также прогнозировал, что ухудшение логистики в сочетании с наступлением плохой погоды "заморозят" наступательные операции российской армии.

К слову, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что россияне зимой не будут наступать. Оккупанты будут имитировать определенные наступательные действия, но для полноценного наступления на любом направлении у них нет сил.

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