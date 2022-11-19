Остатки "лучших": враг перекидывает на Луганщину десантников из Херсонского направления — ОВА

Российские захватчики перекидывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Остатки "лучших" солдат. В Луганскую область рашисты перебрасывают десантников из Херсонского направления. Повлиять на ситуацию они уже не смогут, притормозить наше наступление на время — да, контратаковать — нет", - подчеркнул он.

Гайдай также отметил, что украинские военные понемногу продвигаются в Донецкой области, однако "очень мешает дождливая погода". В настоящее время в области деоккупировано 12 населенных пунктов.

"Освобождены села в ужасном состоянии, они разрушены дотла. Люди там остаются, так что подвозим гуммопомощь, и не оставляем надежд, что местные таки захотят эвакуироваться, ведь обстрелы не прекращаются", — резюмировал он.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты.

Глава Луганской ОВА отметил, что российские войска не закрывают школы на оккупированной территории области, а наоборот – заставляют детей идти в учебные заведения, чтобы прикрываться учениками и устраивать провокации.

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вывозят в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание".

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