Остатки "лучших": враг перекидывает на Луганщину десантников из Херсонского направления — ОВА

ВСУ деоккупировали в Луганской области 12 населенных пунктов.
Российские захватчики перекидывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Остатки "лучших" солдат. В Луганскую область рашисты перебрасывают десантников из Херсонского направления. Повлиять на ситуацию они уже не смогут, притормозить наше наступление на время — да, контратаковать — нет", - подчеркнул он.
Гайдай также отметил, что украинские военные понемногу продвигаются в Донецкой области, однако "очень мешает дождливая погода". В настоящее время в области деоккупировано 12 населенных пунктов.
"Освобождены села в ужасном состоянии, они разрушены дотла. Люди там остаются, так что подвозим гуммопомощь, и не оставляем надежд, что местные таки захотят эвакуироваться, ведь обстрелы не прекращаются", — резюмировал он.
Ситуация в Луганской области
В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты.
Глава Луганской ОВА отметил, что российские войска не закрывают школы на оккупированной территории области, а наоборот – заставляют детей идти в учебные заведения, чтобы прикрываться учениками и устраивать провокации.
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вывозят в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание".
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