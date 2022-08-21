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"Оставила чат навсегда": ВСУ уничтожили технику, из которой оккупанты обстреливали Днепропетровщину

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"Оставила чат навсегда": ВСУ уничтожили технику, из которой оккупанты обстреливали Днепропетровщину

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ ликвидировали вражескую технику и оккупантов.

Пару единиц российской техники, из которой оккупанты накануне обстреляли Марганец и Никополь на Днепропетровщине, были уничтожены украинскими военными.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Парочка техники, которая была ночью причастна к обстрелам Марганца и Никополя, оставила чат навсегда и была утилизирована на металлолом", — говорится в сообщении.

По его словам, также были ликвидированы и военные РФ, но точное количество не называется.

Напомним, ВСУ уничтожили в небе над Херсонщиной три вражеских беспилотника.

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