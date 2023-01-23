Оставили свой рубеж и сбежали: пограничники захватили позицию россиян возле Бахмута (видео)

ВСУ зачистили местность и закрепились на ней.

Украинские пограничники-минометчики захватили позицию оккупантов возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

По информации, одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов.

Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометов, активно использующие тяжелое вооружение для обороны.

Под влиянием плотного огня оккупанты оставили свой рубеж и скрылись. Наши бойцы зачистили местность и укрепились на ней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, в том числе и за Бахмут и Соледар.

Британская разведка назвала три направления наиболее активных боев на фронте. Так, в последние дни активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и в Запорожской области.

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