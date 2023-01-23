Оставили свой рубеж и сбежали: пограничники захватили позицию россиян возле Бахмута (видео)

ВСУ зачистили местность и закрепились на ней.
Украинские пограничники-минометчики захватили позицию оккупантов возле Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
По информации, одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов.
Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометов, активно использующие тяжелое вооружение для обороны.
Под влиянием плотного огня оккупанты оставили свой рубеж и скрылись. Наши бойцы зачистили местность и укрепились на ней.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, в том числе и за Бахмут и Соледар.
Британская разведка назвала три направления наиболее активных боев на фронте. Так, в последние дни активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и в Запорожской области.
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