"Для нас это означало бы оставить эту рану открытой": Зеленский для Time о заморозке войны с Россией

Вера президента Украины Владимира Зеленского в победу в войне, которую развязала Россия, непоколебима. Он не намерен отказаться от борьбы или добиться какого-либо мира.

Об этом говорится в статье о Владимире Зеленском, опубликованной изданием Time.

Как отмечается, Зеленский твердо верит в победу Украины в войне. Однако некоторые из его помощников говорят, что упрямство президента повредило усилиям их команды сделать новую стратегию.

"Пока они обсуждали будущее войны, один вопрос оставался табу: возможность договориться о мирном соглашении с россиянами. Судя по последним опросам, большинство украинцев отказались бы от такого шага, особенно если бы он предусматривал потерю любой оккупированной территории", — пишет Time.

Президент остается категорически против даже временного перемирия. Он намерен выиграть войну на украинских условиях.

“Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Возможно, это успокоит кого и внутри нашей страны, и за ее пределами. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы только откладываем ее детонацию”, — сказал президент журналистам Time.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его государство готово к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине".

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