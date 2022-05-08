Оставляли документы и отпечатки: следователи идентифицируют россиян, которые убивали и насиловали людей под Киевом

Оставляли документы и отпечатки: следователи идентифицируют россиян, которые убивали и насиловали людей под Киевом

Город Буча на Киевщине — стал синонимом слова "геноцид", потому что до тех пор, пока не прогнали наши войска оттуда российских оккупантов — никто не представлял, с каким безмерностью жестокости и садизма пришли на нашу землю эти посланцы Путина.

За зверские убийства и пытки мирных жителей, за преступления против человечности — должны быть наказаны. И не только те, кто приказывал, а каждый исполнитель: насильник, палач и убийца, говорится в ТСН.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 28 апреля обнародовала список первых подозреваемых в Бучанских преступлениях: тех, кто точно пытал. Все они — 10 мужчин — из 64-й гвардейской мотострелковой бригады из Хабаровского края. Следователи Национальной полиции Украины нашли неопровержимые доказательства, чтобы назвать каждого изверга по имени.

В бутанском морге Галина Николаевна разыскивает сына Ярослава Сахна. "Он их провел в автобус и вернулся, сказал, что я никуда не поеду. Вернулся домой. И когда он шел, соседи говорят, мы просили не уходи никуда, а он вышел из дома и исчез", - рассказывает она.

Но некоторые из 200 неопознанных тел просто невозможно узнать. «Тела некоторые обгорели, многие расстреляны, тела некоторое время были в земле. Люди падают в обморок, начинается рвота», — добавляет психотерапевт, которая здесь помогает.

В палатках рядом у родственников отбирают образцы ДНК, по ним идентифицируют убитых. «В общей сложности по городу Буча и Бучанской территориальной общине 451 тел - погибших, или умерших», — говорят в полиции.

Именно то, что происходило в Буче, должно и для украинцев, и для всего мира стать олицетворением геноцида ХХІ века.

По словам следователей Национальной полиции, вдоль только одной улицы Яблунской, прославившейся на весь мир, нашли более трех десятков погибших. «Это одна из удобных улиц, чтобы двигаться в Киев. По этой улице, в частности, двигалась военная техника. Выходивший, тот, кто двигался без их разрешения, все погибли», — рассказывает заместитель начальника управления ГСУ НПУ Андрей Шевченко.

На этой улице было минимум три застенки, в частности, в админ здания. Здесьоккупанты жили в кабинетах, готовили еду. А за углом казнили — здесь нашли семерых убитых. «Одно тело было чуть поодаль, это местные жители. Наличие телесных повреждений, связанных за спиной руки – это указывает на признаки пыток. Все без исключения имели огнестрельные ранения», — добавляет Шевченко.

В подвале, где россияне пытали людей, правоохранители уже собрали отпечатки пальцев. «Характерно оставление военнослужащими РФ много бутылок от спиртных напитков. На стекле неплохо остается. На стекле капиллярные узоры сохраняются более длительное время», — показывают следователи.

Они убеждают, что за все эти зверские убийства и пытки должны отвечать в Международном уголовном суде в Гааге и в специальном трибунале. «Они глухарями не будут. Ответственность за преступления несет руководство РФ – Путин, Шойгу», – добавляют следователи.

Однако рядовым российским палачам их преступления также не пройдут просто так. Следователи обещают: найдут каждого. «Они оставляли свои документы. Мы идентифицируем этих лиц, по соцсетям, получаем фотографии», – говорит старший следователь в ОВД ГСУ НПУ Роман Грига.

Свидетельств бучанской резни, к сожалению, немного. Ведь живых свидетелей россияне старались не оставлять.

Мария Петровна оплакивает младшего сына Дмитрия Коновалова, убитого у многоэтажки на той же улице Яблонской. «Я выхожу, а он на лестнице лежит и холоден. Кровь текла и знаете, сыро под ним, река такая», — рассказывает женщина.

Сама женщина убийство сына не видела. «Выстрелы я слышала, но они все время были. Летали огненные пучки», – вспоминает Мария Петровна

Однако полицейские нашли свидетелей. «Я отшторила покрывало, в щель увидела, как все произошло. Он так до угла дошел и обратно резко. Смотрю, давай бежать, убегает. Они его застрелили, он так упал на лестницу и они побежали», - рассказывает свидетельница убийства.

Недостает следствию видеофиксации. «Света не было, у людей не было возможности заряжать свои телефоны. Гражданское население боялось снимать», — объясняют в полиции.

Поэтому каждое видео – очень важное.

Однако одному из жителей удалось документировать все, что видел из трех окон. «Я нашел разбитый телефон и когда они спрашивали телефон, я показывал разбитый. А он в это время хранился у меня дома», – рассказывает мужчина.

Он передает следствию доказательства и опознает русского военного, который был у него дома. Благодаря таким храбрецам прокуратура объявила о подозрении в убийстве четырех человек на улице Яблонского росгвардейцу Сергею Колоцею. «На улице уже убрано и чисто, как вы можете видеть на фото, вблизи строительной площадки были обнаружены тела 4 человек со связанными руками. Этого опознали очевидцы, как лицо, совершившее и имеющее видео, на котором видно, именно он совершил эти расстрелы. Он расстрелял из автомата», – рассказывает Андрей Шевченко.

Поэтому прокуратура и национальная полиция просят, если у вас есть доказательства преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами, обращайтесь к правоохранителям, чтобы ни один палач не остался безнаказанным.

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