Оставляют в домах и на свалках: на Харьковщине оккупанты бросают трупы своих военных

Оставляют в домах и на свалках: на Харьковщине оккупанты бросают трупы своих военных

Российские оккупанты, отступая с Харьковщины, бросают трупы своих солдат.

Тела россиян находят в домах, на улицах и свалках.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ВСУ в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах находят тела российских солдат, которые РФ не забирает. Труппы захватчиков лежат на улицах, в домах и даже свалках.

"При отступлении они не забирают тела своих солдат. Это еще раз свидетельствует об их морали, принципах и правилах ведения военных действий. Наверное, для них, чтобы не показывать правду, так проще", — сказал Олег Синегубов.

В Харьковской ОВА подчеркнули, что Украина готова отдать России тела их погибших военных в соответствии с нормами международного права.

Напомним, в Харьковской области тероборона показала, как шведским РПГ уничтожают новейший танк РФ.

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