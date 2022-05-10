Оставляют в домах и на свалках: на Харьковщине оккупанты бросают трупы своих военных

Российские оккупанты, отступая с Харьковщины, бросают трупы своих солдат.
Тела россиян находят в домах, на улицах и свалках.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ВСУ в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах находят тела российских солдат, которые РФ не забирает. Труппы захватчиков лежат на улицах, в домах и даже свалках.
"При отступлении они не забирают тела своих солдат. Это еще раз свидетельствует об их морали, принципах и правилах ведения военных действий. Наверное, для них, чтобы не показывать правду, так проще", — сказал Олег Синегубов.
В Харьковской ОВА подчеркнули, что Украина готова отдать России тела их погибших военных в соответствии с нормами международного права.
Напомним, в Харьковской области тероборона показала, как шведским РПГ уничтожают новейший танк РФ.
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