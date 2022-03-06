Остаются без брендовых трусов и одежды: с российского рынка уходят известные торговые марки

Остаются без брендовых трусов и одежды: с российского рынка уходят известные торговые марки

В России закрываются американские модные магазины.

Еще одни модные бренды уходят с российского рынка. Tommy Hilfiger, Calvin Klein и другие бренды американской корпорации PVH закрывают свои магазины в России и Беларуси с завтрашнего дня, 7 марта. Все коммерческие сделки приостанавливаются.

Уходит с российского рынка и итальянский модный дом Prada.

Напомним, работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.