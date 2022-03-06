Остаются без брендовых трусов и одежды: с российского рынка уходят известные торговые марки

В России закрываются американские модные магазины.
Еще одни модные бренды уходят с российского рынка. Tommy Hilfiger, Calvin Klein и другие бренды американской корпорации PVH закрывают свои магазины в России и Беларуси с завтрашнего дня, 7 марта. Все коммерческие сделки приостанавливаются.
Уходит с российского рынка и итальянский модный дом Prada.
Напомним, работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.
- Airbnb – сервис аренды жилья приостанавливает деятельность в России и Беларуси.
- Apple Pay – полный блок.
- Apple – полный выход из рынка.
- Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
- Audi – выходят из рынка.
- AMD – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию.
- Amazon – полный блок всего ритейла.
- Adobe – полный блок.
- Autodesk – крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения останавливает работу в России.
- British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.
- BBC – отзыв лицензий на вещание.
- BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
- Bolt – выход из рынка.
- Boeing – выход из рынка.
- Bosch – останавливает производство в России от 16 марта.
- Chevrolet – выходят с рынка.
- Cannes Festival – блок русской делегации.
- Canon – интернет-магазин техники уходит с российского рынка.
- Cadillac – выходят с рынка.
- Carlsberg – ограничение экспорта.
- Cex Io – крипто-площадка блокирует российских пользователей.
- Cinema 4D – не работает программа.
- Coca Cola – уходит с рынка России.
- Компания Cisco – американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems Inc. приостановил деятельность в России и Белоруссии.
- Coursera – образовательная платформа останавливает деятельность в России.
- Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
- Dassault – останавливает поставки джетов Falcon в Россию.
- Diageo – Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие бренды компании Diageo прекращают экспорт в Россию.
- Disney – отмена всех фильмов.
- Dell – выход из рынка.
- Dropbox – прекращает работать в России через несколько дней.
- DHL – выход из рынка.
- eBay – 3 марта американская компания приостановила доставку заказов в Россию.
- Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат перестает поставлять в Россию запчасти для самолетов своего производства. Таковых самолетов в РФ 15, их употребляет авиакомпания S7 на внутренних маршрутах.
- EPAM – закрывает российский офис, перестает обслуживать российских клиентов.
- Eurovision – дисквалификация.
- Ericsson – выход из рынка.
- Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.
- Etsy – блок всех балансов на русских счетах.
- Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.
- FedEx – полный запрет на поставку.
- Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
- Ford – закрывает все магазины.
- FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.
- Google, YouTube – материнская компания этих сервисов – Alphabet Inc. — заявила о приостановке продаж онлайн-рекламы в России.
- Google Pay – частичный блок.
- Google Maps – блок информации для России.
- General Motors – останавливает экспорт.
- HP – запрет на ввоз.
- H&M – бренд одежды прекратил продажи в России.
- Harley Davidson – прекращение снабжения.
- Heineken – нидерландский концерн приостанавливает экспорт пива в Россию, а также новые инвестиционные проекты в стране.
- Hermes – бутики модного французского дома закрываются в РФ.
- IBM – полностью выходят из российского рынка.
- IKEA – группы компаний решили временно приостановить деятельность в России.
- Instagram – блокировка пропаганды.
- Intel – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию.
- Jaguar – выходят с рынка.
- Jooble удалили сервис и сделали заявление.
- Kering – группа, объединяющая ряд люксовых брендов, в частности Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии всех магазинов в России.
- KUNA – выход из рынка.
- Komatsu – один из крупнейших производителей строительной техники в мире – японская компания Komatsu останавливает поставки в Россию.
- LEGO – компания приостановила поставки своих товаров в Россию.
- Lenovo – выход с рынка
- LinkedIn готовятся к полному выходу из страны.
- MOK – отмена всех соревнований.
- Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
- Maersk – остановка поставок в/из России – прощай одежду с Aliexpress и ASOS.
- Marks & Spencer – останавливает поставки в Россию.
- Mercedes-Benz – выход из страны.
- Megogo – удаление всех русских фильмов.
- Metro – увольнение 10 тыс. работников.
- Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
- Microsoft – прекращает продажу товаров и оказание услуг в РФ.
- Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.
- Moody's – международное рейтинговое агентство от 5 марта прекращает коммерческую деятельность в России.
- NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.
- NHL – полный блок для игроков из России.
- Netflix – блок для российских подписок, останов производства российских сериалов.
- Nike – закрывают все магазины.
- Nintendo – запрет на покупки в рублях.
- Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.
- Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.
- OnlyFans – блокировка страны.
- Oracle – прекращение всех операций в России.
- Paysera – блокировка.
- PayPal – платежная система приостановила работу в России и осуждает вторжение Путина в Украину.
- Panasonic – останавливает торговые операции с Россией.
- Paramount – блок кинопроката.
- Parimatch – отозвали франшизу.
- Play Station – невозможно произвести оплату.
- Pornhub – запрет на доступ к контенту.
- Porsche – выход из России.
- Renault – выход из рынка.
- Rolls-Royce – принял решение остановить поставки машин в Россию.
- Samsung pay – блокировка сервиса.
- Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруссии.
- Scania – выход из России.
- Škoda – останавливает деятельность в России.
- SpaceX – поставки Starlink в Украину.
- Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
- Spotify – невозможность оплаты подписки, закрывающая свои офисы в России "на неопределенный срок"
- Sony – блок кинопроката.
- Swarovski – австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений объявила об остановке продаж на территории России.
- Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам России.
- TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и так называемых СМИ.
- Toyota – увольнение 2600 сотрудников из России.
- UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЭ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".
- UPS – полный запрет на поставку.
- Universal pictures – блок кинопроката.
- Visa – блокировка банков под санкциями.
- Volvo – выходят из России.
- Yandex – исключение акций компании по котировкам на бирже Нью-Йорка.
- YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.
- Warner Bros. – отмена всего кинопроката.
- Webmoney – запрет транзакций.
- Wolksvagen – выходят из страны.
- Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.
- Adobe – американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Компания приостанавливает продажу новых продуктов и услуг в России.
- SHERP – прекращает производить запчасти к вездеходам в РФ.
- Puma – один из мировых брендов спортивной одежды и аксессуаров, приостанавливает поставки продукции к агрессору России и закрывает все свои магазины из-за вторжения в Украину.
- IBM — один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, полностью выходящий из российского рынка.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.