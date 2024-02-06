"Остаются опасения по поводу хрупкой безопасности на ЗАЭС": Independent опубликовало тревожную статью

На Западе "остаются опасения по поводу хрупкой безопасности" на одной из крупнейших в мире атомных электростанций — Запорожской АЭС, после того как ее оккупировали россияне.

Об этом говорится в статье британского таблоида Independent.

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Авторы издания отмечают, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражало обеспокоенность по безопасности на АЭС на фоне опасений потенциальной ядерной катастрофы. Атомная электростанция неоднократно попадала под огонь, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и вскоре захватила это предприятие.

Глава МАГАТЭ в Киеве

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 февраля прибыл с визитом в Киев . Там он заявил, что в ближайшее время планирует посетить Запорожскую АЭС. Его визит будет направлен на оценку влияния недавних сокращений персонала после того, как Россия отказала в доступе сотрудникам "Энергоатома".

"Пока ситуация стабильная, но это очень, очень деликатное равновесие. Вот почему мне нужно увидеть своими глазами, какая там ситуация и какие перспективы по кадровому обеспечению — как среднесрочные, так и долгосрочные", — сказал он в столице.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Киеве 6 февраля 2024 года. ФОТО: Rafael MarianoGrossi/X

Ситуация на АЭС остается нестабильной — МАГАТЭ

Журналисты напоминают, что шесть реакторов станции были остановлены несколько месяцев назад, но она все еще "нуждается в электроэнергии и квалифицированном персонале для работы важных систем охлаждения и других средств безопасности".

"Шесть реакторов станции были остановлены почти на 18 месяцев и не производят электроэнергию, но все еще содержат большое количество ядерного топлива, которое необходимо охладить. Обвал дамбы в июне поставил под угрозу доступ к водохранилищу, куда собиралась вода для охлаждения. Чтобы компенсировать это, администрация завода выкопала колодцы", — говорится в статье.

Глава МАГАТЭ во время предстоящего визита в АЭС также проверит стабильность функции охлаждения объекта после обвала Каховской дамбы летом и наличие мин на станции и вокруг нее.

"Все эти вещи говорят нам о том, что ситуация на Запорожской продолжает оставаться нестабильной и нуждается в постоянном надзоре", — сказал Гросси.

Авторы издания предупреждают, что в прошлом месяце станция снова испытала обесточивание, что свидетельствует о длительной обеспокоенности ядерной безопасностью.

Россия заблокировала доступ украинскому персоналу

Таблоид пишет, что "особую обеспокоенность вызывает решение России заблокировать доступ украинскому персоналу киевского национального оператора, отказавшегося подписывать контракты с российским оператором на месте".

Сейчас на заводе работают бывшие работники НАЭК "Энергоатом", принявшие российское гражданство и заключившие новые контракты с российским оператором на площадке.

По информации МАГАТЭ, причины сокращения персонала разные. Некоторые рабочие скрылись, многие не хотели оставаться на оккупированной территории, а те, кто решил остаться, не хотели работать на Россию.

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Гросси снова планирует посетить Москву

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что он также хочет поехать в Москву для переговоров с местными официальными лицами.

Доступ ко всему заводу для экспертов МАГАТЭ, которые там постоянно находятся, до сих пор ограничен, российские власти отклоняют запросы на осмотр определенных участков, отмечают авторы статьи.

Тем временем Гросси подтвердил, что его команда наблюдала противопехотные мины в некоторых районах завода, что является еще одной причиной для беспокойства, которую он должен увидеть своими глазами. В то же время он добавил, что мины, похоже, расположены между двумя изгородями по периметру.

Напомним, по последним данным МАГАТЭ, ЗАЭС потеряла резервный источник питания на несколько часов, а по периметру снова эксперты зафиксировали мины.

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