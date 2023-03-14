Остин и Резников провели телефонный разговор: обсудили приоритеты встречи "Рамштайн-10"

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом Остин написал в Twitter.

По его словам, в центре внимания были приоритеты встречи Контактной группы по обороне "Рамштайн-10".

"Сегодня у меня был разговор со своим хорошим другом и коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты контактной группы по вопросам обороны Украины 15 марта. США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", – написал Остин в Twitter.

В то же время Резников в свою очередь отметил, что он и Остин "сравняла заметки".

"Искренняя поддержка союзников оказывает мне оптимизм по поводу будущего. Солидарность становится эффективностью на поле боя", — написал министр обороны.

Между тем, экспредседатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о необходимости уже начать формировать контактную группу, которая будет готовить предстоящие переговоры между Украиной и РФ по завершению войны, но начало переговоров может определить только Киев.

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