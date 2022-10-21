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Остин после переговоров с Шойгу провел разговор с Резниковым: детали от Минобороны США

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Остин после переговоров с Шойгу провел разговор с Резниковым: детали от Минобороны США

Остин и Резников обсудили усиление возможностей украинской противовоздушной обороны и ситуацию с безопасностью.

Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 21 октября, провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Перед этим у министра обороны США были переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

По итогам разговора американский и украинский министры пообещали в дальнейшем поддерживать тесную связь.

"Министр обороны США Ллойд Остин разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить непреклонную преданность США поддержанию способности Украины противостоять агрессии России. Госсекретарь Остин также отметил неизменную поддержку международного сообщества в развитии крепкой Украины и сохранении способности защищать себя обязательства по помощи в безопасности, взятые союзниками и партнерами на последней встрече Контактной группы по обороне Украины 12 октября", — сказано в прессрелизе Минобороны США.

Глава украинского оборонного ведомства в твиттере прокомментировал разговор с Остином. Резников добавил, что они обсудили ужесточение возможностей украинской противовоздушной обороны и ситуацию с безопасностью.

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу провели переговоры. Это был их второй разговор с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как сообщает в Пентагоне, главной темой была война в Украине.

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