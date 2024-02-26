Острая нехватка боеприпасов в ВСУ: Кулеба обратился к Европе с важным заявлением

Во время разговоров с западными партнерами Кулеба постоянно говорит о нехватке боеприсапов.

На фоне острой нехватки боеприпасов в ВСУ глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Европу запретить экспорт боеприпасов из стран в другие страны, кроме Украины.

Об этом он сказал в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), передает "Европейская правда".

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены к Украине. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы", — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что во время разговоров с западными партнерами постоянно говорит о нехватке боеприсапов. По его словам, союзники признают, что они "допустили ошибки", что слишком поздно начали наращивать производство боеприпасов.

"Они слишком поздно решили наращивать собственное производство, подписывать долгосрочные контракты и вводить в эксплуатацию новые производственные линии. К сожалению, мы сейчас расплачиваемся за эти ошибки", – пояснил Кулеба.

Напомним, генерал США в отставке предупредил европейских лидеров, что в случае поражения Украины "у нас будет фронт НАТО на 2500 миль".

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