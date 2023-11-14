Осужденного на 20 лет убийцу журналистки Политковской заметили на войне в Украине

В России бывшего оперуполномоченного УБОПа Сергея Хаджикурбанова, осужденного по делу об убийстве российской журналистки "Новой газеты" Анны Политковской — помиловали. Он сейчас воюет на стороне оккупантов в Украине.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Хаджикурбанов был осужден в 2014 году. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Срок его заключения должен был истек в 2034 году.

Однако в конце 2022 Хаджикурбанов попал на войну в Украине. Он начал службу в должности командира отделения разведки и "неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи".

Заключенный Хаджикурбанов был помилован через полгода "службы" и заключив контракт с Минобороны РФ теперь участвует в войне как вольнонаемный военный.

Напомним, что украинская аэроразведка эффектно уничтожила российский "Муром-М" на Харьковщине.

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