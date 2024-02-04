Осужденного в России террориста Гиркина могут отправить на войну против Украины

Террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), которого в России признали виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и осудили к четырем годам колонии, могут отправить на войну против Украины.

Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов, пишет росканал BRIEF.

Так, Гиркин может отправиться "добровольцем" на фронт прямо из колонии, также не исключается вариант его условно-досрочного освобождения.

"Игорь Иванович, как началась СВО (полномасштабная война России против Украины – ред), неоднократно говорил, что хочет пойти на фронт. Другое дело, что для него создавали такие условия – провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт. Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным.… Как бы не сложилась апелляция, будет еще кассация и всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это все обсуждается", — заявил Молохов.

Адвокат террориста также добавил, что у Игоря Гиркина "есть определенное политическое будущее, перспективы".

Напомним, террорист Гиркин был задержан в июле 2023 года после заявлений об экстремизме с его стороны, которые якобы написали правоохранителям жители оккупированного Крыма и российского Белгорода. Гиркин постоянно критиковал руководство РФ за то, как оно ведет войну против Украины.

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