Осужденные пополнят ряды ВСУ: в Минюсте рассказали детали инициативы

Тюрьма / © УНІАН

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В Украине рассматривается возможность привлечения от 20% до 30% осужденных для службы в Вооруженных силах, чтобы усилить оборону страны.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в интервью Укринформу.

«Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства», — заявил он.

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По его словам, в условиях продолжающейся агрессии России привлечение осужденных к Вооруженным силам будет важным резервом для усиления оборонных способностей Украины.

Он отметил, что привлечение осужденных в армию будет не только пополнением рядов военных, но и важным шагом к их ресоциализации. Все заявления обрабатываются прозрачно и объективно с постоянным контролем со стороны Министерства юстиции и ГКВС.

Пикалов рассказал, что в Украине сейчас 37 тысяч осужденных и лиц, взятых под стражу. Однако не все из них могут быть вовлечены в ряды Вооруженных сил из-за проблем со здоровьем или из-за характера статей, по которым они отбывают наказание.

Заместитель министра юстиции пояснил, что осужденные за терроризм, коррупцию, половые преступления или преступления против национальной безопасности не могут быть вовлечены в ряды Вооруженных сил Украины. Согласно статистике, 57% осужденных — за имущественные преступления, 11% — за незаконное обращение наркотиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина готовит новую систему сопротивления, которая научит все население готовиться к войне — не только военных, но и гражданских.