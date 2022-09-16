Осужденных россиян, отправляемых на войну против Украины, везут в город Миллерово Ростовской области.
Осужденных российских мужчин отправляют на войну против Украины из города Миллерово в Ростовской области. Везут их в тюремных робах, в военную форму переодевают уже на позициях.
Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm.
Узников вербуют в различных исправительных колониях и тюрьмах по всей России. После того, как соглашаются пойти воевать против мирного населения Украины, их отправляют на военный аэродром Миллерово в Ростовской области.
"Прямо в тюремных робах, уже там переодевают в российскую военную форму. Из Миллерова их развозят автомобильным транспортом дальше уже в зону боевых действий. Исходя из этих показаний, никто не проводит с зеками военного разъяснения, а сразу бросают их на фронт", – пишет InformNapalm.
Напомним, что почти вся Харьковская область деоккупирована.
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