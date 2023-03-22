Осваивают ли украинские пилоты французские истребители: в Воздушных силах дали четкий ответ

Во Франции украинцы проходят курсы авианаводчиков и некоторые другие, но управлять боевыми самолетами пока не учатся.

Украинские военнослужащие, в частности из Воздушных сил, проходят военную подготовку во Франции, однако пока — не за штурвалами истребителей Mirage 2000.

Информацию об ускоренной подготовке пилотов из Украины на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси, которую распространили французские СМИ, опроверг представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

По его словам, военнослужащие Воздушных сил ВСУ, как и из других родов войск, проходят обучение в разных странах мира, и это "типичное явление".

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Игнат объяснил, что во Франции украинцы учились на курсах авианаводчиков, выживания и некоторых других. Однако пока речь не идет об обучении летного состава.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что его страна может передать Украине западные истребители.

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