Освободить Крым легче, чем выйти на границы 24 февраля на Донбассе: объяснение эксперта

По мнению Черника, переломить ход войны могут F-16 с дальнобойными ракетами.

Военный эксперт Петр Черник считает, что деоккупировать Крым легче, чем выйти на границы 24 февраля в Донбассе.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Для этого нужны две вещи. Авиацию нам задекларировали, будем иметь 61 машину авиационных комплексов F-16. Но есть нюанс, какое оружие к нему предоставят. 105 показателей номенклатуры – это невероятно много. Однако нам нужно AGM-158 JASSM. Это очень мощная ракета класса воздух-поверхность", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, переломить ход войны могут F-16 с дальнобойными ракетами и авибомбами.

"Крым можно превратить в фейерверк, подводить мост. Но очень важно подводить не одну секцию, потому что они ее восстановят, а хотя бы несколько сотен метров, это возможно такими ракетами. На самом деле F-16 с номенклатурой дальнобойных ракет и тяжелых бомб от 270 кг до 270 кг. 2 т., особенно планерные бомбы, такие как AGM-154, переломят ход войны именно с ATACMS", — добавил Черник.

Напомним, в среду, 13 сентября, в Севастополе была совершена атака по судоремонтному заводу, в результате чего повреждения получили корабли Черноморского флота РФ. ТСН.ua рассказывал, как атака по "сердцу" флота РФ повлияет на дальнейшее течение войны.

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