Освободить Крым военным путем легче, чем Донбасс по линии 24 февраля: военный эксперт назвал условия

Крым, с точки зрения логистики, – это проблема территории, где нет ни воды, ни продовольствия.

Отвоевать Крым военными методами легче, чем уволить Донбасс по линии 24 февраля.

Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник в эфире "Эспрессо".

"На мой сугубо военный взгляд, вынося за скобки геополитическую и политическую части, как бы это ни странно ни звучало, на самом деле отвоевать Крым военными методами легче, чем уволить Донбасс по линии 24 февраля", – отметил он.

Что касается оружия, с помощью которого это удастся, Черник сообщил: ракеты дальнего радиуса действия с поражением до 300 км полностью подводят Крымский мост. Это лишает противника логистики.

Черник напомнил, что такие ракеты могут предоставить Украине США.

К тому же нужно как можно больше машин F-16, которые с помощью ракет AGM-88, полностью уничтожают вражескую ПВО. А также этот самолет может брать на борт очень хорошую ракету AIM-120 AMRAAM с дальностью нанесения поражений до 180 км. Часть этих самолетов вступает в бои с их авиацией, а часть банально уничтожает все тяжелые транспортные самолеты, начиная от АН-124 "Руслан" и заканчивая ИЛ-76", – отметил эксперт.

По словам Петра Черника, если такую стратегию применить в течение нескольких недель, то личный состав российской армии начнет голодать, и сам капитулирует.

"Такая суровая действительность. То есть сугубо в военной части – это абсолютная реальность, но без оружия союзников этого добиться невозможно. А взять Донбасс по линии 24 февраля невероятно трудно, потому что там все забетонировано так, не хуже чем в свое время линии Зигфрида (линии защитных сооружений) во время Первой мировой войны и в 1930-х годах, которые были построены Германией (ред.), а также это требует колоссального человеческого ресурса", — отметил Черник.

В то же время в Пентагоне сомневаются, что ВСУ могут освободить Крым в ближайшее время. Там говорят, что в 2023 году будет "очень и очень сложно военным путем изгнать российские войска со всей оккупированной территории".

Ранее украинский военный эксперт отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.