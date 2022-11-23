Освободить Левобережье Украины от оккупантов будет сложнее: военный эксперт назвал нюансы

Оккупанты на левом берегу Днепра преимущественно имеют огневой контроль над своими позициями. Поэтому не следует ожидать, что они сбегут с захваченных территорий так стремительно, как это было на правом берегу.

Военный эксперт Алексей Мельник считает, что россияне не будут убегать с левого берега Днепра настолько стремительно, как это было на правобережье. По его словам, группировка российских войск на левом берегу Херсонской области будет оставаться на своих позициях до тех пор, пока будет иметь возможность их удерживать.

Об этом Мельник рассказал в интервью OBOZREVATEL.

После ухода оккупантов с правого берега Херсонщины появилась информация, что россияне и на левом берегу панически начинают вывозить награбленные материальные ценности в Россию или Крым. Однако Алексей Мельник убежден, что это не похоже на то, что оккупанты собираются покинуть свои позиции.

"Это не признак того, что готовится отход. Поскольку нельзя сравнить условия, которые были на правом берегу Днепра, с сложившимися на левом", — пояснил эксперт.

По словам Мельника, в свое время оккупанты на правом берегу Днепра из-за огромных логистических проблем не могли вести боевые действия, да и вообще оставаться на своих позициях. Однако на левом берегу Днепра у врага есть огневой контроль над своими позициями.

"Это стратегически важное направление, в частности, в контексте выхода к Крымскому перешейку, поэтому, думаю, россияне будут до последнего пытаться его удержать", – предположил Мельник.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, какую тактику Вооруженные силы могут выбрать для освобождения левобережья Херсонщины.

По его словам, оккупанты успели взорвать мосты и не дали переправиться ВСУ на левый берег Днепра, поэтому сейчас осталась лишь одна точка, где это еще возможно — в районе Новой Каховки.

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