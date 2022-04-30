"Освободить мир от Запада": У Зеленского прокомментировали новую цель разрушительной "спецоперации" РФ в Украине

"Освободить мир от Запада": У Зеленского прокомментировали новую цель разрушительной "спецоперации" РФ в Украине

"Освободить мир от Запада". Лавров назвал еще одну цель войны против Украины. У Зеленского отметили, что освобождение по-русски – это массовые уничтожения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал еще одну цель войны против Украины. Она якобы вносит вклад в "освобождение мира от Запада".

Об этом он заявил в интервью для "Синьхуа".

По его словам, Запад якобы пытается препятствовать естественному ходу истории.

"Наша специальная военная операция в Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешанного на расизме и комплексе исключительности. Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества", – отметил Лавров.

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По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, российская парадигма об освобождении Украины и "спецоперации" на ее территории предусматривает только массовые уничтожения.

"Освободить мир от Запада" – Россия снова озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски — это лишь массовые уничтожения", — написал он.

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В то же время Подоляк не исключил, что следующие цели спецоперации РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан.

"Ждем", — саркастически добавил он.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от бомбардировок оккупантов, но российская сторона отвергает все предложения. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли Украине убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя.

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