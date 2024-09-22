Освобождавшие Змеиный бойцы ГУР 28 часов бродили в море на резиновой лодке: WSJ рассказала причину

В день поднятия украинского флага на острове Змеиный сильный шторм перевернул моторную лодку спецназовцев ГУР, и они провели 28 часов в открытом море на резиновой лодке, гребли.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Журналист американского издания посетил остров Змеиный в начале сентября и пообщался с участвовавшими в его отвоевании летом 2022 года офицерами спецподразделения "Тимур". По информации WSJ, остров, расположенный в 20 милях от побережья, имеет шрамы от многочисленных атак Украины и заполнен уничтоженной российской техникой и обломками зданий.

Остров Змеиный стал важным плацдармом для Украины в Черном море, что позволило восстановить миллиардные экспортные поставки зерна и поддержать экономику. Отвоевание острова стало символической победой для Украины, поскольку в первый день войны украинский пограничник ответил российским военным кораблям, что они должны "пойти на х**".

Офицер Главного управления разведки с позывным Нед подчеркнул важность контроля над островом Змеиный, отметив: "Как говорит историческая поговорка: 'Кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует море'".

Украина приступила к возвращению острова в апреле 2022 года, после затопления флагмана Черноморского флота России, корабля "Москва". С тех пор украинские силы начали непрерывные атаки на остров, используя ракеты из беспилотников и самолетов, потопили российские катера и уничтожили вертолет.

Специальные силы разместили самоходные гаубицы на баржах, ведя огонь с недоступных с суши позиций. "Как только мы начали систематически работать с середины июня 2022 года, мы заставили их покинуть остров через две недели", — отметил офицер ГУР с позывным Шекспир.

После отвоевания остров контролировался украинскими военными. Однако погода осложнила возвращение: ураган вывел из строя моторы их перевернувшейся лодки и военные вынуждены были находиться в открытом море на надувной лодке без мотора. В течение 28 часов они исчерпывали воду и боролись с условиями, пока не были спасены.

WSJ отмечает, что сейчас основная битва в этой части Черного моря идет за газовые буровые установки, захваченные Россией, которые используются для наблюдения за украинскими силами.

Напомним, в ночь на 22 сентября 2024 года Украина снова подверглась массированной атаке со стороны России. Россия запустила 80 ударных беспилотников типа "Shahed" с территории Ейска и Курска, а также ударила двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированной Луганской области.

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