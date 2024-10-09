Освобождение агрегатного завода в Волчанске: разведчик рассказал ранее неизвестные детали

Освобождение завода – это сложная несколькоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы.

Важным этапом в освобождении агрегатного завода в Волчанске стало незаметное для врага накопление украинских сил и средств в районе проведения боевого задания.

Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линуксом в эфире национального телемарафона.

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"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная несколькоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, имеющего опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы его выполнили полностью", — отметил разведчик.

По его словам, одним из важных факторов при осуществлении миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура — "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", — подчеркнул он.

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов принимал участие в освобождении Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

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