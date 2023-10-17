Освобождение Андреевки: Белецкий рассказал, какую роль этот населенный пункт играет в обороне Бахмута

Командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Белецкий объяснил, почему Андреевка стратегически важна для обороны востока и даже юга Украины.

Андреевку следует рассматривать не как отдельную операцию. Она очень важна как эпизод украинской фазы контрнаступления в непрерывной, уже 11-месячной Бахмутской кампании.

Об этом Андрей Белецкий рассказал в интервью "Украинской правде".

Он рассказал, что у россиян было два плацдарма на юге Бахмута. Они давали возможность оккупантам развивать наступление на основную часть Донбасса, которую сейчас контролирует Украина – Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка.

"Они чрезвычайно важны с многих точек зрения, потому что выводят на возможности действовать на юге и создавать вновь угрозу Харькову. То есть, во-первых, нам нужно было их отодвинуть", — объяснил командир Третьей штурмовой.

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Второй вопрос – то, что сама позиция россиян в Бахмуте не чрезвычайно устойчива. По словам Белецкого, там есть свои сложности, связанные с тем как устроена сеть дорог.

Что касается Андреевки, то, по словам военного, без контроля этого населенного пункта не было бы возможного адекватного содержания и окончательного захвата Клищиевки нашими войсками. Кроме того, Андреевка дала возможность полностью выйти на железнодорожный путь, который тянется с юга Бахмута и уходит вниз в сторону Горловки.

"А железнодорожный путь — это то, что называется в военном деле "барьерный рубеж". Это легко оборонять и чрезвычайно сложно брать. После потери Андреевки россияне потеряли контроль над железнодорожным путём на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клищиевки и вплоть до Курдюмовки", — рассказал командир.

После этого, говорит Билецкий, у россиян на юге Бахмута полностью потеряны любые возможности для контрнаступления.

"Теперь мы находимся в удобной оборонительной позиции, мы контролируем железнодорожный путь, мы там стоим и имеем возможности спокойно отбивать любые атаки. То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку — Дружковку в ближайшей конфигурации невозможно", — добавил военный.

Отметим, что Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Она входит в Ивановский старостинский округ, который охватывает села Ивановское, Андреевка, Клещиевка, Берховка и поселок Хромово.

Недавнее продвижение ВСУ к югу от Бахмута повлекло за собой упадок сил оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клещиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей РФ. Об этом рассказал подробнее командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.

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