Освобождение Андреевки открывает ВСУ возможность продвигаться по двум направлениям — эксперт

Украинская армия сделала важный шаг, чтобы вытеснить россиян из Бахмута.

После освобождения села Андреевки Донецкой области Вооруженные силы Украины получили возможность для успешного продвижения в двух направлениях.

Такое мнение в субботу, 16 сентября, высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 канала".

По его словам, подразделения украинской армии теперь могут двигаться вдоль железной дороги на юг к Горловке через Курдюмовку или на север к Бахмуту.

"Железная дорога — это хороший рубеж для обороны или для наступления", — объяснил Роман Свитан.

Эксперт убежден, что ВСУ вытеснят россиян из Бахмута.

“Там работает 3 штурмовая бригада. Это мотивированные и профессиональные бойцы. Попасть в эту бригаду не так просто, потому что у них своя особая система рекрутинга. Именно поэтому эта бригада эффективно выполняет свои задачи", – подчеркнул он.

Напомним, Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области. Официально освобождение населенного пункта от российских оккупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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