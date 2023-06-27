Освобождение Бахмута имеет свою сложность: Маляр о продвижении ВСУ

По ее словам, укрепления и опорные пункты в Бахмуте, долго помогавшие нашим защитникам удерживать город, теперь занял враг.

Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день, однако освобождение самого города имеет свою сложность, которая тормозит наступление.

Какую именно рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.

"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго держать ее. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли нужно несколько больше усилий и терпения", — пояснила Маляр.

Замминистра отметила, что украинские военные на Бахмутском направлении ежедневно имеют продвижение на флангах — "постепенное, но уверенное".

В сам город Бахмут по состоянию на сегодняшний день Силы обороны не заходили, добавила она.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне перебросили в район Бахмута дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов, чтобы остановить продвижение ВСУ. По информации британской разведки, ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении.

Украинские бойцы показали, что происходит вокруг Бахмута. По их словам, больше всего продвижений идет вокруг разрушенного города Бахмут.

Издание Sky News писало, что в битве за Бахмут РФ потеряла не менее 60 тысяч солдат.