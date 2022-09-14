Освобождение Харьковщины деморализовало оккупанта, и это помогает теснить его на Херсонщине

Хотя от врага территорию зачищают, но там все еще небезопасно.

Обо всех успехах на Юге пока говорить не могут, ведь это опасно для подразделений и мирного населения в освобождающих селах. Потому что враг сразу активизирует свои обстрелы после ухода из наших территорий.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны «Юга» Наталья Гуменюк рассказала в эфире «Единого марафона» об оперативной ситуации в этом регионе. «Мы потесняем врага и это их очень деморализует, их состояние внутреннее подровано успехом наших войск на Харьковщине, они обмениваются между собой новостями и тем, что они чувствуют на себе. То огненное влияние, огневой контроль, который мы обеспечиваем почти над всей оккупированной Херсонщиной», — заявила она.

Она добавляет, что хотя от врага территорию зачищают, но там все еще небезопасно. «Очень много территорий и заминировано — это сюрпризы, которые оставил враг по себе, когда отступал», — говорит она.

Она добавила, что успех украинских войск, за которым наблюдали во всем мире, был тщательно спланирован, поэтому и дальше будут действовать так же. «Перед тем, как началось контрнаступление, были подтянуты очень мощные резервы именно на Южное направление, тот маневр, который был спланирован генеральным штабом сработал», — говорит Гуменюк.

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