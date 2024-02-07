Освобождение Херсона и жизнь после травмы: история героя, получившего бионический протез от Favbet

Компания Favbet в рамках проекта «Люди майбутнього» профинансировала установку современного бионического протеза одному из пациентов львовского центра «Незламні». Им стал 31-летний военнослужащий из Мариуполя Вячеслав Смыслов.

Издание Sportarena опубликовало фильм про историю Вячеслава.

Вячеслав Смыслов – украинский военнослужащий и отец троих детей. Родился и вырос в Мариуполе, в 2015-м вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родной город от российской агрессии.

Во время полномасштабного вторжения Вячеслав был штурмовиком в 28-й бригаде, с ней среди первых вошел в Херсон, а позже – сдерживал «вагнеровцев» на Бахмутском направлении, где и получил ранение от вражеского дрона. Как следствие – многочисленные травмы и потеря левой руки ниже локтя. После длительной реабилитации попал в центр «Незламні», где ему предложили получить бионический протез при поддержке компании Favbet.

Сегодня таких протезов в Украине всего 20.

Сейчас Вячеслав вернулся к мирной жизни и вместе с женой занимается воспитанием детей. Но мечтает вернуться на поле боя, чтобы встретить победу с побратимами.

«Слава Смыслов – настоящий киборг, и для меня лично – пример большой несокрушимости», – говорит Никита Дмитрулин, журналист издания Sportarena.

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