Освобождение Херсонской области: эксперт рассказал, как отступает армия России

Российские оккупанты в Херсонской области не обеспечили себе упорядоченное отступление на левый берег Днепра. Вооруженные силы Украины захватят много вражеской техники и пленных.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко на Youtube-канале ТСН.

"Они не смогут обеспечить упорядоченный уход с правого на левый берег. Сейчас мы уже видим, что Вооруженные силы Украины, продвигаясь вглубь правобережной Херсонщины, имеют достаточно существенный обменный фонд, то есть пленных, захватывают в плен оккупантов, имеют трофейную технику — танки Т-62, тяжелобронированную и легкобронированную технику... Достаточно проблематично эвакуировать танки в том количестве, которое есть на правом берегу, поэтому в ближайшее время мы будем видеть, что у нас будут появляться как пленные, так и российская техника в достаточно серьезном количестве, особенно гусеничного типа", — заявил эксперт.

По его словам, российские военные бегут неупорядоченно – "на некоторых локациях это происходит хаотично, они даже не понимают, что происходит на самом деле".

"Система связи, система управления не всегда у них работает эффективно. Поэтому некоторые подразделения уже находятся в изоляции", – пояснил он.

Как отметил Коваленко, логистика оккупантов на правом берегу зависела от Антоновского моста — железнодорожного и автомобильного, а также Новокаховского. Кроме того, важен был также Дарьевский мост через Ингулец и другие.

"Когда впервые по ним начали наносить удары Вооруженные силы Украины, уже было понятно, что россиянам в ближайшее время придется бежать. Но ситуация на правом берегу Херсонщины была ясна еще в июле нам, но не им. Они там оставались до ноября. Это им стоило достаточно серьезных потерь — как личного состава, так и техники. Они оставили там свои подразделения на четыре месяца в суицидально-патовой ситуации, и выходят сейчас с позором, с большими потерями не только личного состава и техники, но и репутационными", — подчеркнул военный. эксперт.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны, на правом берегу Днепра пока могут находиться до 20 тысяч оккупантов — более половины группировки, дислоцировавшейся на правобережье.

Российский военный блогер Alex Parker Media сообщил, что оккупанты в панике покидают Херсон, а на левом берегу также царит анархия. Из-за метких обстрелов ВСУ оккупанты убегают подальше от реки Днепр. Как отметил блогер, командование ВС РФ думало, что у него около недели на спокойный вывод всех войск, но Украина испортила эти планы.

Российские блогеры также сообщали о панике среди оккупантов, в том числе и о том, что военные ВС РФ пытаются перебраться на левый берег "на всем, что может плавать" и "чуть ли не дерутся за лодки".

В свою очередь, минобороны России заявило, что якобы потерь личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра нет. Более того, по словам пропагандистов, "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено".

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