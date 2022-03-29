Освобождение Ирпеня и контрнаступление ВСУ на отдельных направлениях: какая ситуация на Киевщине и в столице утром 29 марта

Освобождение Ирпеня и контрнаступление ВСУ на отдельных направлениях: какая ситуация на Киевщине и в столице утром 29 марта

В Киеве ночью на 29 марта прошла спокойно.

В Украине длятся 34 сутки войны, которую начала Россия. Оккупанты, для которых Киев является одной из главных целей, безуспешно пытаются занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить столицу. Так, накануне, 28 марта, украинские защитники освободили Ирпень от российских оккупантов, продолжаются зачистки.

Самыми горячими точками в области являются Бучачский, Броварской районы и север Вышгородского района. Как прошли сутки в Киеве и области, читайте в материале ТСН.ua.

Освобождение Ирпеня

К вечеру 28 марта украинским военным удалось освободить Ирпень от российских оккупантов. В настоящее время город находится под полным контролем Вооруженных Сил.

По состоянию на утро 29 марта, по данным мэра города Александра Маркушина, на территории Ирпеня, которую захватили россияне, производятся зачистки, потому что она почти вся заминирована. Есть очень много растяжек, но они поставлены непрофессионально. Также есть подозрение о заминировании тел погибших горожан российскими оккупантами.

В свою очередь, советник главы МВД Вадим Денисенко во время телемарафона утром 29 марта сообщил, что в Ирпене ночью снова произошел обстрел.

"Ночью, к сожалению, происходил снова обстрел. Мы слышали, что работала реактивная артиллерия", — подчеркнул он.

В то же время в Минобороны предупреждают, что возвращаться мирным жителям в Ирпень еще опасно, ведь враг может ударить в самых неожиданных местах.

Кроме того, комментируя освобождение Ирпеня от российских захватчиков, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские военные в Киевской области возвращают контроль над украинской территорией. По словам президента, оккупантов отталкивают от Ирпеня и Киева, однако говорить о безопасности в этой части области рано. Боевые действия продолжаются.

"Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу, пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни, сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым", — высказался Зеленский.

Где длятся бои

По данным полиции области, боевые действия продолжаются на всей территории Бучанской, Макаровской, Ирпенской, Бородянской и Дмитриевской общин. Оккупанты бьют "Градами" в Вишневом, Софиевской Борщаговке, Святопетровском и Макарове. В течение 28 марта там были погибшие и пострадавшие.

Самые опасные направления в Киевской области

Российские оккупанты в Киевской области сосредоточены на содержании оккупированных территорий, подготовке к восстановлению наступательных операций и пытаются восстановить боеспособность подразделений, уничтоженных украинскими военными в течение первого месяца войны. По состоянию на сегодняшний день, как сообщает глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк, наиболее опасными направлениями являются:

Житомирская трасса,

Буча – Ирпень – Гостомель,

Немешаево,

Дмитровская община,

Макаровская община,

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской общин.

Где ситуация контролируется

Обстрелов нет и ситуация контролируется в Белоцерковском, Бориспольском, Фастовском и Обуховском районах. В то же время, на Фастовщине 28 марта в результате взрыва поврежден дом. По предварительной информации, потерпевших нет.

Кроме того, по данным Генштаба, защитники столицы в некоторых направлениях осуществляют контратаки.

Ситуация по районам Киевщины

Бучачский район:

Макаровская община – обстрелы.

Гостомель и Ирпень – продолжались бои.

Борщаговская и Вишневская общины – ракетные удары.

Бородянская, Гостомельская, Дмитровская общины – перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская общины – враг окопался.

Село Святопетровское — обстрелы, ранены среди гражданского населения.

Практически во всех общинах района разрушена инфраструктура.



Броварской район:

В течение дня враг обстреливал из артиллерийских систем населенные пункты.

В Барышевской, Калитянской и Великодымерской общинах – вражеская техника.

Село Мокрец – враг пытается закрепиться.

Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район:

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован оккупантами.

Какая ситуация у Киева

Ночь на 29 марта в украинской столице, по данным КГГА, прошла спокойно. Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.

В Киеве и Киевской области с 28 марта комендантский час будет начинаться на 60 минут позже и соответственно закончится на 60 минут раньше. Так, комендантский час будет длиться каждую ночь с 21:00 до 06:00.

Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Жителей города призывают и днем не передвигаться по Киеву без необходимости, соблюдать правила комендантского часа и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и сразу спускаться в укрытия. Сейчас в столице к Wi-Fi подключены почти 700 укрытий, что позволит школьникам активно приобщиться к онлайн обучению.

В то же время из-за пожарной опасности в Киеве людям запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов. Также действует жесткий запрет на сожжение сухостоя, нарушение закона карается немалым штрафом.

Напомним, враг накрыл "Градами" жилой массив с многоэтажками в пригороде Киева.

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