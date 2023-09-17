Освобождение Клищиевки: стало известно, какие возможности открываются перед ВСУ

Украинские военные получили для себя плацдарм, когда освободили от российских оккупантов Клищиевку. Это поможет продолжить наступательные действия.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, увольнение населенного пункта дает ВСУ ряд преимуществ над российскими оккупантами.

"Прежде всего это контроль логистических маршрутов, которые обеспечивают разными типами поставок город Бахмут. Кроме этого, это обнажение флангов, в частности, южного, что позволит нам в дальнейшем более удобно продвигаться вглубь порядков противника, а также наносить более точные и более глубокие огневые удары., используя артиллерийские системы и другое вооружение, которое у нас есть", — подчеркнул Илья Евлаш.

Он также добавил, что после освобождения населенного пункта ВСУ продолжат закрепляться на местности и проводить стабилизационные действия по разминированию.

"Наши подразделения на этом направлении нанесли очень мощное поражение ряду российских оккупационных подразделений, а именно – десантным подразделениям, батальону "Ахмат" с "кадыровцами", Шторм-зет с российскими преступникам, ГРУ Генштаба РФ, а также разбили и нанесли мощные удары мотострелковым подразделениям оккупационной армии", — добавил Евлаш.

Напомним, что украинские штурмовики рассказали, под чьим контролем Клищиевка.

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