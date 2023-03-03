Освобождение Крыма близко: в Евпатории россияне роют окопы вдоль всей линии пляжа

В оккупированной россиянами Евпатории военные РФ по всему побережью роют окопы.

В Евпатории русские оккупанты по всему побережью начали рыть окопы. Местные жители сетуют на то, что приближающийся сезон отдыха военные РФ срывают.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как в нескольких метрах от пляжа оккупанты роют окопы, укрепляют их досками и устанавливают гнезда для пулеметов. По словам местного жителя, обосновывали строительные работы россияне поначалу реконструкцией набережной. Но уже потом все стало понятно.

“О каком сезоне в Крыму можно говорить. Как курортник попадет на море, если здесь все в окопах на 200 км? И так весь западный Крым”, – отмечает мужчина.

Фото: Скриншот

Напомним, что Украина не может увольнять Крым тем путем, который был избран и принят в указе 2021 года.

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