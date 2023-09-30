Освобождение Крыма и возможные проблемы для ВСУ: эксперт спрогнозировал "совершенно новый этап войны"

Деокупация будет нелегкой, считает Ступак.
Последние события во временно оккупированном Крыму все больше наводят на мысль, что деоккупация полуострова не за горами.
Как это может быть – в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
"Я верю, что Токмак — это не проблема, до Токмака дойдем. Я верю, что мы выйдем к Азовскому морю, а вот тогда это уже будет совсем другой этап. Когда этой "винной пробкой" мы закроем Крым так, чтобы с него вообще ничего не выходило, а после этого будет совершенно новый этап этой войны и он будет, скорее всего, частично политическим и геополитическим, у нас уже, возможно, не будет ресурсов продвигаться дальше, поскольку, к сожалению, мы несем потери... Операция по освобождению Крыма будет продолжительной во времени и "на удаленке".То есть беспилотниками "кошмарить" побережье западное Российской Федерации и просто обессиливать их, просто "кошмарить" Крымский мост, но без продвижения по Крыму. И, возможно, Крым — это будет в большей степени какое-то дипломатическое решение", — сказал он.
Напомним:
- глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
- бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем 2023 года.
- западные СМИ пишут, что освобождение Крыма зависит прежде всего от готовности США предоставить Украине дальнобойные снаряды.
- в Пентагоне сомневаются, что украинские защитники могут деоккупировать аннексированный Крым в ближайшем будущем
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