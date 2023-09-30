Освобождение Крыма и возможные проблемы для ВСУ: эксперт спрогнозировал "совершенно новый этап войны"

Последние события во временно оккупированном Крыму все больше наводят на мысль, что деоккупация полуострова не за горами.

Как это может быть – в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Я верю, что Токмак — это не проблема, до Токмака дойдем. Я верю, что мы выйдем к Азовскому морю, а вот тогда это уже будет совсем другой этап. Когда этой "винной пробкой" мы закроем Крым так, чтобы с него вообще ничего не выходило, а после этого будет совершенно новый этап этой войны и он будет, скорее всего, частично политическим и геополитическим, у нас уже, возможно, не будет ресурсов продвигаться дальше, поскольку, к сожалению, мы несем потери... Операция по освобождению Крыма будет продолжительной во времени и "на удаленке".То есть беспилотниками "кошмарить" побережье западное Российской Федерации и просто обессиливать их, просто "кошмарить" Крымский мост, но без продвижения по Крыму. И, возможно, Крым — это будет в большей степени какое-то дипломатическое решение", — сказал он.

Напомним:

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