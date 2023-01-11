Освобождение Крыма: генерал США рассказал, какое для этого нужно оружие

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.

В интервью "24 Каналу" он рассказал, какое оружие необходимо Украине для освобождения полуострова от оккупантов.

"Речь идет о дальнобойном точном оружии и о возможности изолировать Крым. Там по сути есть только две дороги — Керченский мост и так называемый сухопутный мост, который идет через Мариуполь и Мелитополь. Если Украина перережет эти два пути поставки для российских сил, уничтожит логистику и заблокирует Севастополь для российского черноморского флота – тогда будут все условия, чтобы освободить Крым. То есть, когда вы будете иметь ATACMS, Grey Eagle, Reaper и другие дальнобойные точные системы, а также системы для защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских ракетных атак. И, конечно, когда будете иметь достаточное количество бронетехники, чтобы завершить сухопутные операции", – отметил он.

Деоккупация Крыма

Бен Ходжес отметил, что наступающие на юге и на востоке Силы обороны Украины могут изолировать Крым и перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности так, чтобы нанести разрушительные удары по логистической системе ВС РФ. По его мнению, контрнаступление ВСУ должно изолировать временно оккупированный Крым и лишить ВС РФ поставок, которые сейчас проходят через Крымский мост.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.

Военный эксперт Павел Нарожный говорит, чтобы уволить оккупированный Крым, нужно уничтожить логистику россиян, аэродромы и Черноморский флот. И когда их ресурсы будут исчерпаны, можно наступать.

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