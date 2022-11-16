Освобождение Крыма военным путем маловероятно: генерал Милли назвал альтернативу

Милли считает возможным политическое решение с уходом россиян из Крыма.

Освобождение Крыма военным путем маловероятно, в то же время возможно политическое решение об уходе россиян с украинского полуострова.

Такое мнение председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли высказал на пресс-конференции 16 ноября по результатам "Рамштайна-7".

Он отметил, что чисто с военной точки зрения выбить российские войска из Украины физически – очень сложная задача, которую невозможно выполнить в ближайшие несколько недель.

Также читайте Крым все больше становится похожим на ловушку для России: Ходжес объяснил почему

"С военной точки зрения вероятность украинской военной победы, которая определяется как изгнание россиян со всей Украины, включая Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невысока", – сказал Милли.

"Политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть. Это возможно", – добавил американский генерал.

Напомним, по прогнозам американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, до января 2023 года Украина может деоккупировать Мариуполь и Мелитополь, после чего начнется освобождение Крыма.

Ходжес считает, что ВСУ могут деоккупировать Крым до конца лета 2023 года при условии, что Запад будет поставлять все необходимое вооружение.

Отметим, глава украинской разведки Кирилл Буданов завилял, что освобождение Крыма состоится только военной силой и это произойдет в 2023 году.

Карта войны за 16 ноября: россияне пытаются сдержать наступление ВСУ на Юге, но тщетно

Читайте также: