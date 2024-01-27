Освобождение левого берега Херсонщины: Гуменюк сообщила о "тахикардии" у оккупантов

На юге враг продолжает бессмысленные штурмы, не имеющие успеха и продвижения.

Российские войска увеличивают, а затем сокращают количество штурмов на юге. ВСУ наблюдают "тахикардию" у врага.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем уничтожать то, что враг подтягивает, и именно поэтому они вынуждены передислоцировать свою артиллерию. За минувшие сутки выбиты семь установок из нашего направления, и это — серьезный удар по их способности дальше быть боеготовыми на этих позициях", — отметила спикер.

Она также отметила, что в таких погодных и боевых условиях из-за чрезвычайного давления врага сложную логистику защитникам Украины чрезвычайно трудно работать, однако эта работа продолжается, несмотря на трудности.

Ранее Гуменюк сообщила, что оккупанты стягивают на Херсонщину пехотинцев и десантников.

Аналитики отметили, что в России из кадровых военных формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут деть как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.