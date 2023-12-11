Освобождение левого берега Херсонщины может стать тем успехом, которого у ВСУ не было летом — эксперт

Российские войска задействовали резервы и пытаются продвигаться на юге и востоке Украины. На левом берегу Херсона ВСУ держат оборону.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный аналитик Иван Ступак.

"Они пытаются ликвидировать это продвижение и вернуться к исходным позициям, как это было в июне 2023 года, то есть выровнять линию. Единственное направление, где россияне пока не наступают, я надеюсь, и не получится, это левый берег Херсонской области, где украинцы держат, активно используют FPV-дроны, перебрасывают свои войска на левый берег. К сожалению, потери в катерах, в лодках, но, со всем тем россиянам пока не удается выбить украинцев. Поэтому мы верим, что левый берег станет тем успехом, которого у нас не было летом-осенью 2023 года", — сказал военный аналитик.

Он считает, что деоккупация левого берега Днепра в Херсонской области откроет для сил обороны новые возможности.

"Мое такое видение: если нам удастся хотя бы дойти до Скадовска, то это будет очень серьезное достижение для нас. То есть, это будет серьезная угроза для Крыма, то есть в Крыму начнется новая "взрывная жизнь", — сказал он.

В то же время, он добавил, что продвижение Сил обороны Украины идет тяжело, поскольку там сконцентрировано очень много российских войск и большое количество техники.

По мнению военного аналитика, наступление российской армии зимой объясняется таким фактором, как президентские выборы в РФ.

"И я вижу, что во многих направлениях, там, где вообще раньше не планировалось российское наступление, идет движение. Как мне кажется, пообещали российским командующим на этих направлениях, что кто быстрее сделает какой-то результат, тот получит перед выборами очередные звания", — считает Ступак.

Напомним:

17 ноября Генштаб впервые официально подтвердил, что украинские силы успешно закрепились на нескольких плацдармах на левом берегу Херсона. Там постоянно продолжаются тяжелые бои, а россияне опрокидывают свои силы по другим направлениям.

Присутствие украинских военных на левобережье Херсонской области признали и представители оккупационных властей.

Россияне же, по данным украинской стороны, несут большие потери и вынуждены опрокидывать подразделения по другим направлениям.

По последним данным аналитиков, ВСУ отразили весь остров Большой Потемкинский, юго-западнее Херсона.

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