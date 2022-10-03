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Освобождение Лимана позволяет осуществлять огневой контроль над важными участками и путями — спикер Нацгвардии

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Освобождение Лимана позволяет осуществлять огневой контроль над важными участками и путями — спикер Нацгвардии

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Освобождение города отрезало пути снабжения и нарушило логистику россиян.

Освобождение Лимана в Донецкой области позволяет Вооруженным силам Украины осуществлять огневой контроль над важными участками и путями на этом направлении, которые, в частности, враг использовал для попытки наступления на Славянск.

Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

"Отрезаны и некоторые пути поставок и нарушена логистика, что уменьшило наступательный потенциал противника на этом участке фронта. Перед этим вблизи Лимана ВСУ и Нацгвардия освободили несколько населенных пунктов, в частности Ямполь. Украинские военные захватили как трофеи авто – и бронетехнику противника, некоторые виды вооружения, патроны и боеприпасы", — рассказал он.

Сейчас в освобожденном Лимане гвардейцы вовлечены в проведение стабилизационных действий и контрдиверсионных мероприятий. Совместно с правоохранителями они проверяют информацию о возможном местонахождении остатков оккупационных войск.

В субботу, 1 октября, стало известно, что Вооруженные силы освободили Лиман в Донецкой области. Украинские военные установили государственный флаг на въездном знаке в город.

Напомним, саперы проводят разминирование Лимана, сейчас в городе очень опасная ситуация.

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