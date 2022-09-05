Освобождение Луганской области начнется с Изюмского направления - Гайдай

С Изюмского направления поступают положительные новости, с которых начнется освобождение Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что ключевой этап освобождения Луганщины от российских оккупантов начнется с Изюмского направления, где есть определенные успехи ВСУ.

Об этом он сообщил в Телеграме.

По словам Гайдая, в настоящее время поступают определенные положительные новости с левого берега Сиверского Донца на Изюмском направлении. Для Луганской области это "первые ласточки будущих добрых новостей". Они могут относиться к процессу деоккупации области.

"Первые ласточки долгожданного процесса освобождения, деоккупации наших населенных пунктов, они есть. Мы можем на левом берегу реки Сиверский Донец видеть некоторые положительные новости действий наших войск. Конкретнее — это Изюмское направление", — заявил Гайдай.

Напомним, в видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись на направлении "Лисичанск–Сиверск", также освобожден населенный пункт в Донецкой области.

Недозахват Луганщины: рашистам не по зубам оккупировать весь регион. Сергей Гайдай в ТСН

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