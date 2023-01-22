Освобождение Мелитополя: генерал США назвал приоритетный и очень важный шаг для деоккупации города

Если перерезать дорогу через Мариуполь и Мелитополь, Крым станет изолированным для логистики российской армии, уверен генерал США.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес считает, что для деоккупации Мелитополя нужно прекратить движение российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Такое мнение Годжес озвучил в интервью NV.

"Дорога через Мариуполь и Мелитополь в Крым – это так называемый сухопутный мост, который соединяет полуостров с материком. Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их, нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста — будь то в Мелитополе, то ли в Мариуполе, то ли где-нибудь посредине между ними", – объяснил генерал.

Ситуация в Мелитополе

Российские оккупанты массово свозят тела своих погибших солдат в местный морг в Мелитополе, он переполнен. Это происходит после каждого "хлопка" в городе.

Тем временем российские наемники и спецслужбы начали переодеваться в гражданскую одежду в Мелитополе, выдавая себя за местных жителей. Таким образом, они выискивают местных партизан.

Недавно вблизи Мелитополя уничтожены несколько пунктов дислокации оккупантов. Мэр города Федоров сообщил, что взрывы также прогремели накануне - произошел взрыв авто одного из местных топ-гауляйтеров.

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