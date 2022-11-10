Освобождение Николаевщины: Ким рассказал, когда можно возвращаться в деоккупированные населенные пункты

В деоккупированные населенные пункты пока не пускают ни делегации, ни журналистов из-за опасности.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал стремительное продвижение ВСУ на юге и освобождение ряда населенных пунктов, о деоккупации которых сообщали сами военные в соцсетях.

Об этом Ким рассказал в своем видеообращении.

"Есть много хороших новостей. Сейчас регион готовится к восстановлению — подключению электричества, теплоснабжения, отправке гуманитарной помощи, лекарств", — сказал он.

Ким призвал хранить молчание о движении наших военных. По его словам, в деоккупированные населенные пункты пока не пускают ни делегации, ни журналистов из-за опасности.

Глава ОВА призвал жителей недавно деоккупированного города Снигиревка Николаевской области и других населенных пунктов, выехавших во время оккупации, не спешить возвращаться домой.

Напомним, 10 ноября стало известно, что ВСУ во время контрнаступления освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей.

В частности, в соцсетях появилось видео, что ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка в Николаевской области. Однако эту информацию должен еще подтвердить Генштаб ВСУ.

Также ВСУ освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области. Там расположен водопровод, который снабжает водой областной центр, поэтому скоро в Николаеве появится вода.