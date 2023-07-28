Освобождение от оккупантов Старомайорска: военные рассказали, как это было

Оккупанты оказали яростное сопротивление, однако ВСУ прорвали их оборону.

Еще одна украинская деревня под украинским флагом. Украинские морпехи из 35-й отдельной бригады морской пехоты с собратьями 7-го отдельного батальона Арей Уда взяли Старомайорское. Оккупанты оказали яростное сопротивление, но наши воины смогли проломить оборону врага.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пока наши морпехи штурмовали Старомайорское, минометчики прикрывали собратьев фугасными минами. оккупанты на этом участке оказывают яростное сопротивление. Не охотно отступают и не часто сдаются. Поэтому выжигают русскую саранчу артиллерией.

Алексею по прозвищу Прораб 25 лет. Парень не служил до войны в армии, в АТО не был. Работал на строительстве. Весь опыт приобретает с собратьями в полях. Движение наших войск усложняет те же минные поля и плотность фортификационных сооружений.

“Наши продвижения очень тяжелые. Сильно заминированные поля. Боишься стать, чтобы какую-нибудь растяжку не сорвать, или на мину не наступить. Идем по тропам”, — рассказывает “Прораб”-военнослужащий ВСУ 35 ОБМП.

Вокруг села вздрагивает воздух. В полях стоит канонада.

“Идет артдуэль, бросают кассетные боеприпасы, АКБ, управляемые авиабомбы. Как-то так до нас сюда долетает”, — сказал военнослужащий Гуцул.

Российские вертолеты ищут пушкарей и пехотинцев, расстреливая посадки. Несмотря на тяжелые бои наши морпехи – двигаются вперед.

“Это были их позиции. Пока мы здесь”, — комментирует военнослужащий с позывным “Немец”.

Миф "русские своих не бросают" — развенчивается в этих полях. В шанцах и на обочинах лежат десятки тел окупантов. Бои за Старомайорское были жестокими, тяжелыми и длительными во времени.

Несмотря на враждебную эшелонированную оборону — морпехи и добровольцы Арею ее прорвали и освободили деревню.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Старамайорск под украинским флагом! Эксклюзивный репортаж с места событий "

Напомним, что ВСУ показали, как увольняли Старомайорское.

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Автор: Руслан Ярмолюк