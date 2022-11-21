Освобождение правого берега Днепра повлияло на тактику российской авиации — Воздушные силы Украины

Освобождение правобережной части Днепра в Херсонской области повлияло на тактику применения российской авиации — противник вынужден теперь перебрасывать самолеты и вертолеты вглубь временно оккупированных территорий.

Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По данным Игната, освобождение Херсонщины изменило тактику применения российской авиации, поскольку было деоккупировано аэродром в Чернобаевке, где размещалась армейская авиация, вертолеты противника.

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"Эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще четыре аэродрома в Крыму, которые использует враг... Противник будет немного больше времени тратить на подлет. Так же аэродром Чаплинка... Минус два аэродрома — это для нас только позитив", — объяснил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что для авиации расстояние особого значения не имеет. Если говорить об истребителях, то подростковый час несколько изменится.

Игнат напомнил, что для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов – на территории РФ, Белоруссии и временно оккупированного Крыма.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время "хлопок" в Крыму, Юрий Игнат отметил, что все ждут и любят, когда "они курят". Но Украина, прежде всего, ждет от международных партнеров дальнобойное вооружение. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что речь идет только о возвращении украинских земель.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что жителям Херсонской области желательно эвакуироваться с правого берега Днепра, особенно с прибрежной зоны, куда может доставать российская артиллерия, поскольку обстрелы будут все равно.

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